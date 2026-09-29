Invitan al “Cheve Fest” en Meoqui este sábado; cerveza artesanal y música en vivo

German Orrantia representante de la Secretaría de Turismo y el gobierno de Meoqui invitan a los chihuahuenses a asistir este sábado 3 de octubre al Cheve Fest Meoqui 2026 en su quinta edición.

Meoqui será el protagonista de este fin de semana presenta una oportunidad de gran derrama económica con el consumo local y hospedajes, el evento se llevará a cabo en la Arena La Cabaña con una entrada de 30 pesos, los niños entrarán gratis.

Se estará dando once variedades de cerveza artesanal de cuatro casas chihuahuenses, así como vino tinto y más, en ediciones pasadas se han registrado 5 mil personas en afluencia.

“Uno de los festivales más bonitos del centro sur de nuestro estado con el Cheve Fest es parte del calendario de Chihuahua es para ti conócelo”, comentó Orrantia

Chihuahua cuanta con muy buenos expositores de cerveza artesanal y en el ramo vinícola que vuelve importante al sector turístico, pues este año se desarrollan eventos con grandes atracciones familiares.

Se dará la presentación musical de Los Alteños de la Sierra. Eddy Barreno y su excelencia y Los de la B, será instalado un corredor gastronómico, la venta de cerveza artesanal, presentaciones culturales y la feria de emprendedores.