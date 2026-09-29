Irrelevante la designación de Cruz; igual no vamos a permitir que el cáncer de Morena llegue a Chihuahua: Coordinador del GPPRI

Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, calificó de “irrelevante” la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la 4T, pues recalcó que como priistas, no van a permitir que “el cáncer de Morena” llegue a Chihuahua.

“Irrelevante el tema de la decisión de quien el candidato, es algo insignificante para nosotros, nosotros como priistas vamos a hacer lo posible, porque Morena no va a llegar a Chihuahua de ninguna manera”, señaló Medina Aguirre.

Debido a que la dirigencia estatal del PT no estuvo presente en el momento de la designación, el jefe de la bancada priista consideró que es porque “están divididos y peleados entre ellos, siempre lo han estado, ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo y lo vuelvo a decir y lo reitero como siempre lo he venido diciendo, Morena a Chihuahua no entra, es un partido que en ocho años ha destruido lo que se ha formado durante décadas en México”.

Por lo tanto, Arturo Medina Aguirre, coordinador de la bancada del Revolucionario Institucional, volvió a insistir que “Chihuahua es un estado con gente trabajadora, con gente responsable, con gente de bien. La gente sabe el cáncer que es Morena para nuestro país”.