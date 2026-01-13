Llovió en 20 municipios y nevó en 7 localidades: Protección Civil

La Coordinación Estatal de Protección Civil informa dio a conocer las temperaturas registradas en la Entidad son (°C máx/min): Chihuahua 5/3.5, Juárez 13.5/2.7, Ahumada 12.7/0.7, Janos 11.3/-4.3, Nuevo Casas Grandes 9.5/-0.6, Madera 10/-4.1, Temósachi 8.6/-6.2, Cuauhtémoc 3.2/0.9, Majalca 0.9/0, Ojinaga 6.6/5.4, Delicias 7/5.2, Camargo 5.2/3.6, Jiménez 4.3/3.8, Parral 5/3.3, Balleza 4.6/4.1, Basaseachi 7/-3.4, San Juanito 7.8/-2, Creel 6.4/1.2, Maguarichi 13.4/6.2, Chínipas 25/6, Urique 21/11.7, Guachochi 6.6/-2, Chinatú 6.1/3.1, El Vergel 4.1/-4.7.

Asimismo, se registraron lluvias (mm) en: Chinatú 21, Guachochi 16.8, Coronado 15.9, Balleza 14.6, El Vergel 10.4, Jiménez 9.6, Santa Isabel 9, Manuel Benavides 7.2, San Antonio 6.2, Satevó 6, Majalca 5.6, Chihuahua 5.2, Cuauhtémoc 3.8, Valle de Zaragoza 3.2, Camargo 2.6, Ojinaga 2, Témoris 2, Aldama 1.4, Chínipas 0.5, Creel 0.4.

Para este martes 13 de enero la masa de aire polar que impulsa el frente frío número 27 sobre el norte, noreste y centro de México y la Segunda Tormenta Invernal de la Temporada sobre el norte y noreste del país en interacción con las corrientes en chorro subtropical y polar, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico favorecerán ambiente muy frío por la mañana, de fresco a templado por la tarde, ambiente de muy frío a frío intenso en la zona serrana con heladas, cielo de despejado a parcialmente nublado.

Además, vientos de 5 a 15 kilómetros por hora, que pueden superar los 25 km/h en partes de las zonas norte y sureste, incluye: Ahumada, Guadalupe y Camargo. Sin lluvias.

Los municipios que registraron nieve en el transcurso del lunes fueron: Guachochi, Aquiles Serdán (Santo Domingo), Chihuahua (Majalca), Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Balleza y San Francisco de Conchos.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 14, Juárez 16, Janos 16, Madera 14, Temósachi 16, Cuauhtémoc 14, Ojinaga 14, Delicias 14, Camargo 14, Jiménez 14, Parral 13, Creel 14, Chínipas 28, Guachochi 13, El Vergel 12.