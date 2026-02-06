Llevar bandera de EU “no significa que represente todo lo que ocurre”, señala esquiador Hunter Hess

Livigno. El esquiador estadunidense Hunter Hess expresó que siente muchas emociones encontradas al representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina y que usar su indumentaria no significa que represente lo que sucede en su país en un momento complicado, debido a las protestas en contra del agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que ha dejado la muerte de dos estadunidenses en Mineápolis.

“Es un poco difícil. Obviamente, hay muchas cosas que no me gustan mucho, y creo que a mucha gente tampoco”, dijo Hess. “El hecho de que lleve la bandera no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos”. Hess compartió que representaba a amigos y familiares y “todas las cosas que creo que son buenas en Estados Unidos”.

Mientras su compañero Chris Lillis comentó que se encontraba “desconsolado” por los recientes acontecimientos, pese a que amaba esquiar para Estados Unidos.

“Creo que, como país, debemos centrarnos en respetar los derechos de todos y asegurarnos de tratar a nuestros ciudadanos, y a cualquier otra persona, con amor y respeto”, afirmó el joven de 27 años. “Espero que cuando la gente vea a los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos, se den cuenta de que ese es el Estados Unidos que estamos tratando de representar”, agregó.

Los miembros del equipo de esquí acrobático comentaron que querían apoyar la unidad y la conexión.”Los Juegos Olímpicos representan la paz”, dijo la estrella del estilo libre Alex Ferreira. “Así que, ojalá, no solo traigamos la paz mundial, sino también la paz en nuestro país”.

Nick Goepper, de 31 años, expresó:”nuestro país ha tenido problemas durante 250 años”. “Estoy aquí para defender los valores estadunidenses clásicos de respeto,oportunidad, libertad e igualdad y proyectarlos al mundo”,añadió.

Abby Winterberger, esquiadora de estilo libre de 15 años que participa en su primera justa, declaró que estaba allí para honrar a”todas las personas de la comunidad que nos trajeron aquí”.”Simplemente representando todas las partes buenas”, dijo.