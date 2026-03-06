Lleva SSPE Mini Academia Vial a Primaria Federal Personal de Salud 2020

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, llevó el programa Mini Academia Vial a la Escuela Primaria Federal Personal de Salud 2020, ubicada en la colonia Vistas de San Guillermo, en el municipio de Aquiles Serdán, con el objetivo de fomentar la cultura de la seguridad vial desde la infancia.

Durante la actividad, más de 250 alumnos y padres de familia participaron en dinámicas formativas enfocadas en el respeto a los señalamientos, el uso adecuado de los cruces peatonales, la importancia del semáforo y las normas básicas para una movilidad segura.

“Sabemos que hacen un trabajo extraordinario y sumamente difícil. Nosotros como escuela estamos agradecidos de que vengan a ofrecernos este tipo de talleres. Hemos notado que los papás salen muy contentos, muy interesados”, expresó Evelyn Carrasco, directora del plantel Personal de Salud 2020.

La Mini Academia Vial forma parte de las acciones impulsadas por el Secretario Gilberto Loya para promover conductas responsables en la vía pública desde edades tempranas, así como generar mayor conciencia sobre la importancia de la seguridad vial entre estudiantes y sus familias.