Lleva Protección Civil apoyos a familias de El Vergel afectadas por bajas temperaturas

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil llevó apoyos diversos a familias del poblado de El Vergel, municipio de Balleza, que resultaron afectadas por la tercera tormenta invernal de la temporada.

Como parte de las acciones, se distribuyeron entre 45 familias despensas con alimentos básicos, además de colchonetas, cobijas y ropa invernal.

La dependencia informó que mantiene vigilancia permanente en las de difícil acceso, donde las condiciones climáticas representan un riesgo para la salud y seguridad de las familias.

Además exhortó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades y a mantenerse informada a través de los canales institucionales.