Leticia Ortega propone ley para proteger a quienes se manifiestan pacíficamente en Chihuahua

La propuesta de Morena busca evitar represalias, eliminar la exigencia de permisos y establecer límites a la actuación de las autoridades

Chihuahua, Chih., 22 de octubre de 2026.- La diputada por Morena, Leticia Ortega Máynez, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para crear la Ley para la Garantía y Protección del Derecho Humano a la Protesta Social y la Movilización Pacífica del Estado de Chihuahua, que establece medidas para garantizar el ejercicio de este derecho y prevenir abusos de autoridad.

La legisladora señaló que manifestarse pacíficamente es un derecho reconocido por la Constitución que no debe estar condicionado a permisos o autorizaciones previas. “Ese derecho debe protegerse tanto cuando la protesta es popular como cuando incomoda a quienes ejercen el poder”, expresó.

La iniciativa plantea prohibir amenazas, hostigamiento y represalias contra manifestantes, como negar servicios o prestaciones públicas por participar en una protesta. También establece que las afectaciones temporales a la circulación no justifican, por sí solas, la criminalización de una movilización.

En materia de seguridad, propone privilegiar el diálogo, prohibir el uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones pacíficas y evitar detenciones colectivas sin responsabilidad individualizada. Además, contempla garantías para periodistas y observadores civiles, así como restricciones al uso de tecnologías de vigilancia con fines de intimidación.

Ortega subrayó la importancia de distinguir las conductas individuales de las acciones del conjunto de manifestantes: “lo que no debe ocurrir es que se trate a todas las personas presentes como responsables o que se use ese hecho para justificar represalias contra quienes se manifiestan pacíficamente”.

La propuesta incluye mecanismos de denuncia, supervisión y rendición de cuentas ante posibles abusos durante las movilizaciones. “El respeto a la protesta no debilita al Estado: fortalece la democracia”, concluyó la diputada.