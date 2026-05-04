Britney Spears evita la cárcel y se declara culpable de conducir bajo los efecto del alcohol

Britney Spears se declaró culpable de conducción imprudente en un caso por DUI en California. La cantante evitará la cárcel, pero deberá cumplir libertad condicional

Britney Spears volvió a estar en el centro de la atención pública, esta vez por un tema legal. La cantante, de 44 años, se declaró culpable este lunes de un cargo menor por conducción imprudente dentro de un caso que originalmente estaba relacionado con manejar bajo la influencia de alcohol y al menos una droga, de acuerdo con información publicada por The Guardian.

La artista no acudió personalmente a la corte del condado de Ventura, en California, porque el caso corresponde a un delito menor y no estaba obligada a presentarse. Su abogado, Michael A. Goldstein, presentó la declaración de culpabilidad en su nombre.

Britney Spears acepta un cargo menor y evita ir a la cárcel

El caso comenzó el 4 de marzo de 2026, cuando la Patrulla de Caminos de California detuvo a Britney Spears en la autopista US 101, al sur del estado, tras reportes de que conducía su BMW de forma rápida y errática. Según las autoridades, la cantante parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia y fue arrestada después de realizar pruebas de sobriedad en campo. Fue liberada bajo fianza al día siguiente.

Britney Spears (AFP)

Aunque inicialmente Britney enfrentaba un cargo por conducir bajo la influencia combinada de alcohol y al menos una droga, la cantante aceptó declararse culpable de conducción imprudente, un cargo menor. El fiscal de distrito del condado de Ventura, Erik Nasarenko, confirmó que Spears asumió responsabilidad en una etapa temprana del proceso y acordó continuar con tratamiento.

Britney Spears (Instagram)

Como parte del acuerdo, la intérprete de Toxic será sentenciada a un año de libertad condicional informal, deberá tomar una clase relacionada con DUI y pagar multas obligatorias establecidas por el estado. También aceptó continuar con atención de salud mental y tratamiento por abuso de sustancias.

Nasarenko subrayó que, aunque se trata de un delito menor, manejar bajo los efectos del alcohol o drogas es una conducta seria por las consecuencias que puede provocar. El fiscal explicó que el objetivo de las condiciones impuestas es evitar que Spears repita la conducta y priorizar el tratamiento psicológico.

El episodio legal de Britney Spears y el apoyo de sus hijos

El abogado de Britney Spears señaló que nadie está feliz de declararse culpable, pero que, dadas las circunstancias, el acuerdo permite cerrar el caso y reconocer los pasos positivos que la cantante ha tomado. También confirmó que Spears completó recientemente una estancia en rehabilitación dónde sus hijos la motivaron y acompañaron en el proceso.

Britney Spears junto a sus hijos Sean y Preston (Getty Images)

Después del arresto, un representante de la cantante calificó sus acciones como “completamente inexcusables” y expresó que esperaba que este episodio fuera un primer paso hacia un cambio necesario en la vida de Britney. Según The Guardian, Spears ingresó voluntariamente a un programa de tratamiento por abuso de sustancias en el mes posterior a su detención asumiendo su responsabilidad.

Britney, quien fue una de las figuras más importantes del pop durante casi dos décadas, vivió bajo una tutela legal durante casi 14 años. Desde entonces, ha tenido pocas apariciones públicas y ha dicho que no planea regresar a la industria musical, aunque lanzó sus últimas colaboraciones con Elton John en 2022 y will.i.am en 2023.

Actualmente ya pasa tiempor con sus hijos, tal como lo mostró en su Instagram al compartir esta fotografía junto a Jayden, su hijo menor. (Instagram – @britneyspears)

Por el momento, el acuerdo legal evita que Spears cumpla tiempo en prisión, aunque le impone diversas condiciones de libertad condicional, tales como multas, clases obligatorias y tratamiento continuo. Asimismo, deberá someterse a pruebas de sobriedad en caso de nuevas detenciones y asistir a terapia para evitar que la situación se repita. Sus seguidores mantienen la esperanza de que este sea el inicio de una nueva etapa para Britney y su familia.