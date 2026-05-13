Lleva GOECHI mensaje de prevención y actuación contra el delito a padres de familia de escuela en NCG

En continuidad con la jornada de “Intervención para la prevención y protección de la comunidad escolar”, el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOHECHI) de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, llevó a cabo una reunión con padres de familia de la Escuela Primaria Ignacio López Rayón, en Nuevo Casas Grandes.

Durante el encuentro, se dialogó sobre la importancia de mantener entornos seguros en las escuelas, fomentando la participación activa de madres y padres de familia en la vigilancia, comunicación y atención de situaciones que puedan poner en riesgo a los estudiantes, esto con el objetivo de fortalecer la prevención y la seguridad de los planteles educativos.

Asimismo, se abordó el tema de los retos virales difundidos a través de redes sociales, haciendo conciencia sobre los riesgos y consecuencias que algunos de estos representan para niñas, niños y adolescentes, exhortando a los padres a mantener una supervisión constante del contenido digital que consumen sus hijos.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con la sociedad y las instituciones educativas para promover la prevención, la cultura de la seguridad y el bienestar de la comunidad estudiantil.