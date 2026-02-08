¡Llegó el día! Seahawks y Patriots se enfrentan hoy en el Super Bowl LX

El Super Bowl 2026 está listo para hacer historia. Con una nueva edición encabezada por la representación latina en el medio tiempo a cargo de Bad Bunny y un enfrentamiento entre New England Patriots y Seattle Seahawks, el evento más esperado dentro de la temporada de fútbol americano se transmitirá el domingo 8 de febrero alrededor del mundo.

TODAY IS THE DAY!!!! Super Bowl LX– 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/axyniV9o7Z — NFL (@NFL) February 8, 2026

En esta ocasión, la edición lX del Super Bowl marca una fecha histórica para la National Football League al alcanzar las sesenta ediciones con trayectoria cuya magnitud crece año tras año. A continuación, te decimos en dónde y a qué hora sintonizar la transmisión totalmente en vivo desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

El Super Bowl 2026 está programado para iniciar a las 18:30 p.m., tiempo del este. La hora de inicio dependerá del país desde donde te encuentres, te compartimos la traducción.

México: 17:30 p.m.

Colombia: 18:30 p.m.

Argentina: 20:30 p.m.

España: 00:30 a.m. de la madrugada del lunes 9 de febrero

Estados Unidos: 18:30 p.m.

¿A qué hora es el medio tiempo del Super Bowl 2026?

El espectáculo de medio tiempo comenzará aproximadamente una hora y media después del inicio del partido. Estos serían los horarios aproximados por país:

México: 19:00 p.m.

Colombia: 20:00 p.m.

Argentina: 22:00 p.m.

España: 02:00 a.m. de la madrugada del lunes 9 de febrero

Estados Unidos: 20:00 p.m.

En México, podrás sintonizar el Super Bowl 2026 a través de la señal de TUDN, VIX, TV Azteca, Fox Sports, ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.