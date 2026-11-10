Llegará Expo Liber este fin de semana; comienza colocación de carpas

Esta mañana comenzó la instalación de carpas en la calle Libertad debido a que el fin de semana se llevará a cabo la Expo Liber.

Se esperan más de 60 expositores del 13 al 16 de noviembre esto se realizará para impulsar las ventas previo a la entrada del mes de diciembre que es el más esperado por el comercio local.

Sera este viernes que se comience con la instalación de puestos, este evento no es desarrollado por tiendas formales es independiente.

Cabe destacar que este evento se desarrolla cada año y es parte de las actividades comerciales para aprovechar la venta y consumo económico en la capital.