Advierte Protección Civil por presencia de neblina en la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó sobre la presencia de neblina durante la mañana de este martes en diversas partes de la entidad.

Particularmente se registran bancos de neblina en los tramos carreteros de Madera a Temosachi, Casas Grandes a Janos, Majalca a Cuauhtémoc, San Juanito a Creel, así como de Chihuahua a Ciudad Juárez.

Al respecto, se exhorta a la población a conducir con extrema precaución en caso de tener que conducir por las zonas con neblina y ante cualquier emergencia comunicarse al 911.

Cabe señalar que el pronóstico para este martes 10 de noviembre, la masa de aire frío que impulsa al frente frío número 4 sobre el norte, noreste y centro del país y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte de México en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico favorecerán un ambiente de frío a fresco por la mañana, templado por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana, así como cielo de despejado a parcialmente nublado.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 21, Juárez 21, Janos 19, Madera 16, Temósachi 18, Cuauhtémoc 17, Ojinaga 23, Delicias 21, Camargo 21, Jiménez 22, Parral 19, Creel 16, Chínipas 29, Guachochi 17, El Vergel 16.