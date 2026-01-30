Llegan paquetes escolares a municipios

La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado implementó esta semana la entrega de materiales escolares a los municipios de la entidad, con el fin de fortalecer los mecanismos de enseñanza entre la población estudiantil.

En el caso del Municipio de Aldama, la presidenta municipal, Mtra. Sandra Galindo recibió los paquetes escolares que fueron enviados por el secretario de ECyD, Hugo Gutiérrez, y de inmediato procedió a la entrega de los mismos a los diferentes planteles con los que cuenta el ayuntamiento.

Esta acción se realiza como parte del trabajo coordinado con los programas del Gobierno del Estado, con el objetivo de contribuir a la permanencia escolar y apoyar la economía de las familias; los beneficiados fueron los alumnos de primaria y secundaria principalmente.

Gracias a estas gestiones de Sandra Galindo, más de 4,200 alumnas y alumnos recibieron sus materiales para el ciclo escolar 20-26, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el impulso a la educación como base del desarrollo social.

El Gobierno Municipal continuará promoviendo acciones que fortalezcan el acceso y la calidad educativa, trabajando de manera conjunta con los distintos niveles de gobierno.