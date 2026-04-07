Llegada de 500 militares sería por reelevo, no para ampliar presencia: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que el arribo de 500 elementos de la Secretaría de la Defensa a la entidad responde a un ejercicio de reelevo, es decir, que un número igual de militares partirán a otras partes del país.

“Creo que en este caso particular es personal de refresco. Llegan 500, se van 500, no es que se esté ampliando la fuerza, sino que se le está dando descanso a quienes ya tienen una larga temporada aquí en Chihuahua. Entonces, digamos que es un movimiento de rutina, no es es un movimiento extraordinario”.

A tráves de la Vocería de la 5/a. Zona Militar, se anunció que este martes arribarán aeronaves con medio millar de elementos castrenses, sin embargo, no se brindaron detalles sobre el objetivo de su llegada o los lugares en que tendrán base.