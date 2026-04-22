Llega hoy a Juárez programa de Justicia Itinerante del Poder Judicial: asesoría legal 100% gratuita

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua informa a toda la comunidad juarense que *hoy mismo* inicia la *Jornada de Justicia Itinerante.* Bajo la visión de cercanía de la magistrada presidenta *Marcela Herrera Sandoval*, este programa busca derribar barreras y llevar el apoyo legal directamente a donde tú estás.

Si tienes dudas legales o un conflicto sin resolver, esta es tu oportunidad de recibir atención profesional sin costo alguno.

¿Dónde y Cuándo?

Ubicación: Exterior del COBACH Plantel 16 (Ave. de las Ciencias, esq. con Arquímedes, Ciudad del Conocimiento).

Horario de hoy (22 de abril): 13:00 a 16:00 horas.

Horario de mañana (23 de abril):10:00 a 14:00 horas.

Sin cita previa:La atención es directa y por orden de llegada.

Contaremos con expertos de diversas instituciones para brindarte orientación en las siguientes materias:

Familiar: Dudas sobre pensiones alimenticias, custodias o divorcios.

Penal y Civil: Asesoría técnica sobre procedimientos y derechos.

Laboral:Orientación para trabajadores y empleadores.

Justicia Alternativa: Solución pacífica de conflictos para evitar juicios largos y costosos.

*¡Todo es GRATIS!* El Instituto de Defensoría Pública, el Instituto de Justicia Alternativa y Servicios Previos a Juicio estarán presentes para acompañarte en cada paso, asegurando que el acceso a la justicia sea un derecho real para todas y todos.

Además de las asesorías, se impartirá el programa “Soy Legal” dentro del COBACH 16, enfocado en formar jóvenes conscientes de sus derechos y responsabilidades, promoviendo siempre una cultura de paz y legalidad en nuestra sociedad.