Llama coordinador del GPMorena a la prudencia ante proceso electoral y dice que la dirigencia estatal debe ser imparcial

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que su partido tiene una oportunidad real de ganar la gubernatura de Chihuahua, por lo que llamó a los aspirantes a tener prudencia, además de declarar que la dirigencia estatal morenista debe ser imparcial.

“Tenemos que ser muy cuidadosos, porque Morena, afortunadamente, tiene una posibilidad real de gobernar el estado. Las encuestas nos ponen arriba. Esa oportunidad real hay que trabajarla y hay que cuidarla”, resaltó Estrada Sotelo.

El coordinador legislativo explicó que “que cuidar mucho el esquema normativo. Lo que yo planteo es que esperemos los tiempos, no sólo es respetar la ley, también al movimiento”.

“Quien aspire a gobernar Chihuahua debe gobernar para todos los y las chihuahuenses. Queremos gobernar el estado y tenemos toda la organización, así que hago un llamado a la prudencia”, añadió Cuauhtémoc Estrada.

Asimismo y respecto a las declaraciones y actuación de la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Briguite Granados, el coordinador de la bancada morenista en el Legislativo dijo que “como dirigencia, te conviertes en un árbitro. La característica debe ser la imparcialidad, las actuaciones de un dirigente deben buscar la unidad”.