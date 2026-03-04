Literatura y juego se unen en actividad realizada en la biblioteca Miguel de Cervantes

Con una propuesta que combinó lectura, imaginación y dinámicas participativas, la escritora chihuahuense Jane Rouix encabezó una actividad de literatura infantil dentro del programa Paréntesis Cultural, organizado por el Instituto de Cultura del Municipio, la cual se llevó a cabo este miércoles en la biblioteca Miguel de Cervantes, ubicada en el parque Lerdo.

Durante la jornada, la autora compartió con el público una experiencia literaria basada en uno de sus cuentos, dirigida a personas de todas las edades, desde niñas y niños hasta adultos, con el objetivo de acercar la lectura de manera lúdica e incluyente.

A través de preguntas y ejercicios creativos, Rouix invitó a los asistentes a imaginar el desarrollo de la historia, permitiendo que chicos y grandes participaran activamente en la construcción colectiva de una narración inspirada en su obra.

La actividad incluyó además una dinámica interactiva fuera del formato tradicional de lectura, en la que los participantes recorrieron la biblioteca para localizar piezas ilustradas de los personajes del cuento, elaboradas en coroplast y escondidas previamente en el recinto.

Una vez reunidas, las piezas fueron ensambladas como un rompecabezas, lo que permitió completar la historia y cerrar la experiencia literaria de forma colaborativa.

El programa Paréntesis Cultural continúa consolidándose como un espacio dedicado a fomentar la creatividad y el interés por la lectura mediante actividades accesibles y participativas para la comunidad.