Listo para propinar palizas; empresa china presenta un robo maestro del kung-fu

La empresa china Agibot presentó su robot humanoide del tamaño de un adulto. El modelo Expedition A3 es un auténtico maestro del kung-fu capaz de lanzar potentes patadas dobles o giratorias mientras salta y realiza complejas volteretas con una agilidad sorprendente.

As the Year of the Horse approaches, we welcome a robot Kong Fu master. AGIBOT(智元)'s new-generation full-size humanoid robot, the Expedition A3, has successfully performed a series of high-difficulty maneuvers including aerial flying kicks, consecutive flying kicks, and mid-air… pic.twitter.com/lVB4qzrs9i — Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) February 14, 2026

Si bien estos movimientos demostrados recientemente pueden parecer teatrales, cumplen una función técnica: poner a prueba los sistemas de control de todo el aparato en condiciones dinámicas extremas.