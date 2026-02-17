Listo para propinar palizas; empresa china presenta un robo maestro del kung-fu

La empresa china Agibot presentó su robot humanoide del tamaño de un adulto. El modelo Expedition A3 es un auténtico maestro del kung-fu capaz de lanzar potentes patadas dobles o giratorias mientras salta y realiza complejas volteretas con una agilidad sorprendente.

Si bien estos movimientos demostrados recientemente pueden parecer teatrales, cumplen una función técnica: poner a prueba los sistemas de control de todo el aparato en condiciones dinámicas extremas.

