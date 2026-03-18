Lionel Messi alcanza los 900 goles en su carrera profesional

Fort Lauderdale. Lionel Messi alcanzó este miércoles los 900 goles en su carrera profesional en el arranque del partido entre el Inter Miami y Nashville SC, por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

A los siete minutos de juego, el astro argentino recibió una asistencia en el área del español Sergio Reguilón y se acomodó la pelota hasta engatillar un zurdazo que abrió el marcador en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Messi acumula 81 goles con la camiseta rosa de Miami después de marcar 672 con el Barcelona y 32 con el Paris Saint-Germain, además de 115 con la selección de Argentina.

El capitán del Inter, de 38 años, había convertido el tanto 899 de su ilustre carrera el 7 de marzo en el triunfo 2-1 ante el DC United por la tercera jornada de la liga estadunidense(MLS).

El argentino se sigue resistiendo a confirmar su participación en el Mundial (11 de junio – 19 de julio), pero a finales del año pasado sorprendió al mundo del futbol al extender su contrato con el Inter hasta el final de la temporada 2028.

Además, en la recién convocatoria del timonel Lionel Scaloni, Messi lidera la lista del campeón del mundo Argentina para el amistoso contra Guatemala el 31 de marzo en el estadio La Bombonera, rumbo al Mundial.

La Albiceleste tenía previsto jugar contra España la Finalissima en Qatar el 27 de marzo, pero el duelo fue cancelado por el conflicto en Medio Oriente y obligó a cambiar de planes.

Una década atrás

Casi 21 años atrás, Messi estrenó su cuenta oficial con un gol que maravilló a los aficionados del Barcelona y puso sobre aviso a equipos e hinchadas rivales.

El 1 de mayo de 2005, un joven extremo de pelo largo conocido entonces como La Pulga ingresó en el césped del Camp Nou en la recta final de un partido de liga contra el Albacete. En sólo tres minutos anotó dos goles.

El primero de ellos anulado por fuera de juego. El segundo arrancó con una combinación frente al área con Ronaldinho, que le envió una asistencia por encima de la defensa para que Messi picara la pelota por encima del arquero y se erigiera en el goleador azulgrana más joven en la liga, con 17 años y 10 meses.

Messi sigue así una carrera hacia el millar de goles en la que también está embarcado su gran rival histórico, el portugués Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años sigue engordando en la liga saudita una cuenta de 965 goles.