Línea seca y corriente en chorro provocarán vientos en territorio estatal para este jueves

Para este jueves, el frente frío número 38 sobre el sur de los Estados Unidos y la entrada del frente frío 39 en el extremo noroeste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de frío a fresco por la mañana, de cálido a caluroso a caluroso por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana, cielo de despejado a parcialmente nublado.

Vientos de 15 a 25 km/h, que pueden superar los 65 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro y sur, incluye: Juárez, Guadalupe, Palomas, Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Madera, Buenaventura, Gómez Farías, Guerrero, Carichí, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Sueco, Majalca, Delicias, Saucillo, San Francisco del Oro, Parral, Allende, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

Además, pueden superar los 55 km/h en partes de las zona norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Temósachi, Matachí, Namiquipa, Bocoyna, Guachochi, El Vergel, Balleza, Riva Palacio, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, Santa Bárbara, López, Coronado, Coyame del Sotol, Nueva Holanda y Manuel Benavides.

Asimismo, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y noreste, incluye: Bachíniva, Ocampo, Maguarichi, Guadalupe y Calvo, Santa Isabel, Matamoros y Ojinaga; pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas oeste y suroeste, incluye: Moris, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas y Morelos.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en partes de: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Madera, Buenaventura, Gómez Farías, Temósachi, Matachí, Namiquipa, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi, El Vergel, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Sueco, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitan, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Coyame, Nueva Holanda y Manuel Benavides.

Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 28/12, Juárez 27/11, Janos 25/8, Madera 19/3, Temósachi 21/1, Cuauhtémoc 22/7, Ojinaga 32/17, Delicias 31/14, Camargo 31/14, Jiménez 31/14, Parral 27/13, Creel 17/0, Chínipas 33/16, Guachochi 18/1, El Vergel 17/0.