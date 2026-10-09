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Limitan a un carril circulación en el Canal tras derrumbe de muro en el trébol Universidad

El subsecretario de Movilidad en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), César Komaba Quezada señaló que este viernes estará limitada a un carril la circulación en la avenida Teófilo Borunda.

Ello debido a que ayer por la noche se reportó el colapso de un muro de alero en el trébol que conecta con la avenida Universidad.

Ello provocó que rocas y tierra se esparcieran por la avenida Teófilo Borunda por lo que, en tanto el Gobierno Municipal realiza las reparaciones, permanecerá la circulación limitada a un carril.

Agregó que sobre la avenida Universidad permanecerá la circulación sin limitación alguna, con vigilancia de la Policía Vial.

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