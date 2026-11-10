Trump espera caída del gobierno de Cuba, sin precisar qué acciones contempla Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que espera que el gobierno de Cuba “caiga pronto” y calificó a la isla como una “nación fallida”, al ser cuestionado sobre si mantiene sus planes de tomar el control del país, durante una conferencia de prensa.

El mandatario comparó, además, la ideología cubana con la del Partido Demócrata estadunidense, sin precisar qué acciones contempla Washington.

“Cuba está decayendo. Es una nación fallida. Tiene una ideología muy similar a la ideología demócrata. Ya veremos qué pasa. Cuba será interesante. Me imagino que caerá bastante pronto”, declaró Trump, después de jactarse sobre las operaciones militares e imposiciones bélicas en Venezuela e Irán.

El representante republicano por Florida, Carlos A. Giménez, respaldó las declaraciones del mandatario y afirmó en X que Trump prometió “terminar el trabajo” en Cuba y que ambas partes están “más cerca que nunca” de ese objetivo.