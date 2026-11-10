La verdad detrás del polémico beso entre Belinda y Danna, ¿fue planeado?

El productor Alex Gou aseguró que el beso entre Belinda y Danna no fue planeado y explicó que se trató de una muestra de la confianza entre las cantantes.

El beso entre Belinda y Danna durante la última función de la temporada de Mentiras All Stars sorprendió al público y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo. Sin embargo, detrás de la escena que se volvió viral no hubo un guión ni una estrategia para generar polémica, fue un momento que, de acuerdo con el productor Alex Gou, nació de manera espontánea entre las cantantes.

La verdad detrás del polémico beso en entre Belinda y Danna en Mentiras All Stars

En un encuentro con la prensa, Alex Gou contó cómo vivió el cierre de temporada y reaccionó al beso que protagonizaron las intérpretes de Daniela y Yuri. Para él, se trató de un momento especial que reflejó la confianza y la amistad que existe entre ambas.

“Padrísimo, lo que pasa es que la canción, si la vas viendo, va in crescendo. Y el remate fue maravilloso. Les nació hacerlo y bueno, creo que fue un momentazo”, explicó.

Belinda y Danna (Instagram)

Ante las preguntas sobre si la producción había preparado ese momento, el productor fue claro al revelar que no estaba contemplado y terminó por darle un cierre inesperado a la función: “Yo creo que fue un momentazo muy viral. Y bueno, la gente lo tiene que tomar como es. Parte de la obra, parte del show”, comentó.

El productor dijo que disfrutó especialmente esa función porque, por primera vez, pudo sentarse en primera fila y ver el espectáculo sin estar pendiente de la producción. Además, confesó que la canción en la que ocurrió el beso es su favorita y que, como suele hacer, estaba grabando ese momento.

Alex Gou destaca la amistad entre Belinda y Danna

Más allá del momento viral que protagonizaron las cantantes, Alex Gou puso especial atención a la relación que han construido Belinda y Danna . Para él, el beso también fue una muestra de la confianza que existe entre ellas y una respuesta a las versiones que sugerían que no tenían una buena relación.

“La confianza y la amistad entre ellas. Es para romper cualquier cosa que digan que no se llevan bien, que no sé qué”, señaló. “Nunca del lado del morbo, sino del lado de la amistad de ellas. De que está rompiendo todos los tapujos de que se llevan bien o no se llevan bien. Yo creo que eso, una acción habló más que mil palabras”, concluyó.

Incluso cuando le preguntaron si la viralidad del beso podría ayudar a que Mentiras All Stars tenga más funciones o una posible gira, el productor reconoció que sería positivo, aunque insistió en que esa no fue la intención detrás del momento.

“Pues esperemos, esperemos que sea así. Ya que se hizo, vamos a buscarle el buen lado de la vida”, dijo.

También adelantó que le gustaría reunir nuevamente al elenco para el próximo año, aunque aclaró que todavía no hay nada confirmado.

“Pues, mira, están muy contentas Beli y Danna, tu servidor, Mariana Treviño, el público. Y nunca hay que decir que no. Ojalá podamos conjuntar otra fecha en febrero”, comentó. Más enseguida claró: “Pero bueno, no es seguro, no estoy asegurándolo, pero yo quiero que ellas quieran”.