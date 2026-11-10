El pentacampeón olímpico de judo Teddy Riner competirá por la presidencia francesa

El francés Teddy Riner (azul) reacciona tras vencer al surcoreano Kim Min-jong en la final de judo masculino de +100 kg de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Campo de Marte, París, el 2 de agosto de 2024, Foto Afp

París. La popular leyenda del judo Teddy Riner, cinco veces campeón olímpico, anunció su candidatura a la elección presidencial de 2027 en Francia, ante el “riesgo” de una victoria de los “extremos” cuando la ultraderecha lidera los sondeos.

Los franceses están llamados a elegir al sucesor del centroderechista Emmanuel Macron, que no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo, en la presidencial que se celebrará a doble vuelta, el 18 de abril y el 2 de mayo.

El judoca, un coloso de 2.03 m de altura y alrededor de 140 kilos de peso, es una de las personalidades más populares en Francia y fue uno de los encargados de encender el pebetero los Juegos de París-2024.

“Me llamo Teddy Riner y hoy, mirándolos directamente a los ojos, les digo que soy candidato a la elección presidencial”, declaró el guadalupeño de 37 años en este anuncio sorpresa, difundido en un video en sus redes sociales.

“Sé lo que es pelear, caer y levantarse una y otra vez”, añadió el judoca aún en activo, sentado frente a una biblioteca, vestido con una camisa blanca y una chaqueta oscura.

Es un rival “de peso”, aseguró con una sonrisa el ex primer ministro centroderechista Édouard Philippe, uno de los pocos candidatos a la presidencial en reaccionar.

“Gran página en blanco”

Su anuncio llega en un contexto de polarización en Francia. Los sondeos sitúan como favorita de la elección a la ultraderechista Marine Le Pen, que se impondría en el balotaje al líder de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon.

“El único riesgo que veo hoy es estar resignados a elegir entre dos opciones, las de los extremos”, dijo Riner, que se declara ni de derechas ni de izquierdas.