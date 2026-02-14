Libros de la SEP no van a cambiar; incluirán contenido sobre mujeres en la historia: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este sábado que los Libros de Texto Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana “no van a cambiar”, aunque adelantó que se incorporarán contenidos sobre la participación de las mujeres en la historia nacional. “Pues les voy a decir, esos libros de texto no van a cambiar”, afirmó, y enseguida precisó: “Eso sí, a los libros de texto le vamos a incorporar algo: las mujeres en la historia”.

Al encabezar este sábado la inauguración de la ampliación del Bachillerato Nacional en San Pablo del Monte, Tlaxcala, la mandataria subrayó que la Nueva Escuela Mexicana forma parte de la transformación que vive el país y defendió el nuevo modelo educativo impulsado desde 2018. “La nueva escuela mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo”, sostuvo ante estudiantes y docentes.

Sheinbaum estuvo acompañada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, integrantes de su gabinete y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, así como autoridades educativas federales y estatales.

El pronunciamiento de la mandataria ocurre un día después de que la Secretaría de Educación Pública notificó al titular de la Dirección General de Materiales Educativos, Marx Arriaga, que esa plaza cambiará de naturaleza a modalidad de libre designación a partir del 15 de febrero, por lo que quedará a disposición de la dependencia para realizar un nuevo nombramiento desde el 16 de febrero.

A Arriaga se le solicitó su salida de las instalaciones de la SEP tras diversos oficios enviados desde la subsecretaría de Educación Básica, encabezada por Noemí Juárez, en los que se solicitaron cambios en los contenidos de los libros, particularmente en lo relacionado con la representación de las mujeres, a lo que Arriaga se había negado.

En su mensaje, la presidenta explicó que la incorporación de figuras femeninas busca reconocer su papel en momentos clave del país. “Nos hablan de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero. ¿Saben que también hubo mujeres en la independencia?”, preguntó. Mencionó a Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra, a quien describió como “una heroína de la independencia” que fue fusilada por negarse a delatar a los insurgentes. También recordó a Manuela Rodríguez y a Margarita Maza, de quien dijo que “no solo fue la esposa de Benito Juárez”, sino que contribuyó desde Estados Unidos a la causa republicana.

Sheinbaum subrayó la ampliación del Bachillerato Nacional como parte de una estrategia para garantizar el derecho a la educación media superior. Reiteró que entre 2025 y 2026 se crearán 150 mil nuevos espacios mediante la construcción de planteles, ampliación de los existentes y apertura de turnos vespertinos en secundarias. “¿Dónde tienen que estar los jóvenes? ¿En la escuela o en la calle? En la escuela”, expresó.

Asimismo, reiteró que se avanzará en la eliminación del examen de admisión a preparatoria en distintas entidades y en la modificación de planes de estudio para dar continuidad entre secundaria y bachillerato, reducir el número de materias y fortalecer una formación humanista que incluya filosofía e historia.