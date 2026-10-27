Atendió Bomberos incendio residencial en la colonia Pedro Domínguez; reportan siete lesionados

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 26 de octubre de 2026.- Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron un incendio residencial en la calle Dolores Pimentel número 16511, en la colonia Pedro Domínguez, donde hasta el momento se reportan siete personas lesionadas: cinco menores de edad y dos adultos.

Los bomberos realizaron labores para sofocar el fuego. Las personas lesionadas recibieron atención de personal de la Cruz Roja, que se encarga de su traslado para recibir atención médica.

La información es preliminar. Se encuentran pendientes de confirmar el estado de salud de las personas lesionadas y las causas del incendio. Se informará sobre cualquier actualización conforme se cuente con datos confirmados.