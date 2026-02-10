Ley sólo pide la reparación del daño tras la muerte de “Vico”; va Bonilla por un castigo ejemplar

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla informó que ayer lunes por la mañana, se presentó la denuncia respectiva ante la Fiscalía General del Estado por la muerte del ejemplar canino del Grupo K-9 “Vico”.

“El tema es que justamente hoy, lo que las leyes dicen: es la reparación del daño, básicamente un castigo porque está encuadrado en el término de un daño a un animal. Y por eso nosotros justamente el día de mañana, a propuesta de una asociación protectora de los derechos de los animales, Cat Family, que ahí me escribieron por redes sociales, vamos el día de mañana a presentar una propuesta para endurecer las sanciones a quienes lesionen o priven de la vida a un elemento canino, porque al final de cuentas para la corporación es eso, es un elemento más de la corporación”.

La propuesta que Bonilla hará en Cabildo irá encaminada al Congreso del Estado para hacer reformas en materia penal contra el maltrato y violencia animal.

Cabe recordar que, en la DSPM, en tres décadas “Boris” y “Vico”, ejemplares policías, han perdido la vida en cumplimiento de su deber.

En cuanto a la versión de la familia que desde ayer se difundió por redes sociales, arremeten en contra de la corporación, pues la usuaria de Instagram Miriam H., deja claro que fueron muchos policías los presentes para dialogar con una sola persona y que, además le soltaron a “Vico” para que, “se lo comiera vivo”.