Ley de Minería cumplirá 3 años inaplicable por falta de reglamento, lamenta organización

Cuidad de México. A casi tres años de la reforma a la Ley de Minería, las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales no han publicado el reglamento de la Ley, lo que limita su aplicación plena en materia de seguridad laboral en la industria minera y protección al ambiente, señaló la Colectiva Cambiémosla Ya!

En un comunicado, la Colectiva, integrada por comunidades afectadas por la actividad minera, organizaciones sociales y academia, denunció que “esta gran omisión” contribuye a que se sigan presentando siniestros en la industria minera, como el ocurrido la semana pasada, en donde permanecen tres trabajadores atrapados en la minera Mina Santa Fe, en Rosario, Sinaloa.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades a que pongan en marcha una “estricta” vigilancia para que la normatividad se cumpla y se impongan sanciones ejemplares, como la clausura de minas y la cancelación de concesiones mineras para evitar que se sigan presentando estas tragedias.

Consideró que el reciente percance evidencia las “pésimas” condiciones de seguridad, tanto para los trabajadores mineros como para las comunidades cercanas a las minas, en las que opera esta industria.

Recordó que en tal accidente se reventó una presa de jales que inundó la mina y dejó atrapados a 25 trabajadores, 22 ya fueron evacuados, pero tres continúan bajo tierra.

“Es necesario que expliquen qué pasó. Si desde adentro se toparon con la presa de jales y el lodo se metió, quiere decir que no estaba barrenado o no tenían mapas. En cualquier caso deben deslindarse responsabilidades y hacerse cargo”, exigió.

Recientemente en el país se ratificó el Convenio 176 de la Organización Internacional de Trabajo sobre seguridad y salud en el trabajo en la minería, que aprobó por unanimidad el Senado de la República en noviembre de 2025, pero, advirtió la colectiva, si no se acompaña con normas, presupuestos y personal que vigile su cumplimiento y sancione a los responsables de los siniestros no servirá de mucho porque es claro que las empresas no cumplirán por voluntad propia”.

Además, sostuvo, aunque las empresas mineras dicen que cumplen con estándares internacionales y promueven una “supuesta minería responsable” no dejan de contaminar y de arrebatar la vida a trabajadores y población aledaña.

La colectiva manifestó que es inadmisible que la industria minera continúe operando “con tanta precariedad en materia de seguridad laboral y ambiental”.

Se requiere, afirmó, de instituciones que cuenten con el personal suficiente y capacitado para asegurar el cumplimiento de la ley y de esta forma mitigar estos riesgos.

Siniestros mineros en México

Colectiva Cambiémosla Ya! hizo un recuento de los percances más grandes de esta industria. El primero de ellos, que lleva 20 años sin concluir el rescate de todos los mineros atrapados es el de Pasta de Conchos, en donde una explosión provocó el colapso de varios túneles en la mina de carbón y quedaron atrapados 65 mineros, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

En años recientes en México, en octubre de 2025 perdieron la vida dos trabajadores por un derrumbe al interior de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en el municipio de Cananea, la misma empresa cuya negligencia provocó el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de jales mineros altamente tóxicos en los Ríos Sonora y Bacanuchí en 2014, que ha cobrado la salud y vida de miles de personas y sigue sin remediación.