Les aseguran 11 armas y más de 3 mil cartuchos en Ojinaga; quedan en prisión

Ojinaga, Chih.- Dos hombres fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos relacionados con el acopio y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de ser detenidos en el municipio de Ojinaga, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los detenidos, identificados como Axel “N” y Octavio “N”, también enfrentan imputaciones por portación de armas sin licencia, portación de cargadores y cartuchos de uso exclusivo, así como por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la FGR, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) los detuvieron en el poblado de Loma Juárez, cuando ambos viajaban a bordo de una camioneta. Axel “N”, quien conducía, presuntamente portaba un arma larga tipo fusil con un cargador abastecido con 30 cartuchos, mientras que Octavio “N” llevaba otra arma larga con 30 cartuchos útiles.

Al revisar el vehículo, las autoridades localizaron diverso armamento y equipo. En total fueron aseguradas 11 armas largas, 3 mil 41 cartuchos de diversos calibres y 27 cargadores, además de 19 mil 470 dólares en efectivo.

También fueron asegurados cuatro chalecos, una camioneta y una motocicleta, por lo que ambos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes.

Tras presentar los datos de prueba ante un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, la autoridad calificó como legal la detención y dictó la vinculación a proceso de ambos imputados.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que quedaron recluidos en el Centro de Reinserción Social número 1 de Aquiles Serdán, Chihuahua, mientras continúa el proceso judicial.

La FGR recordó que Axel “N” y Octavio “N” deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.