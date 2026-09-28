Reporta Mesa de seguridad disminución de homicidios dolosos en el estado

La cifra de víctimas por homicidio doloso tuvo una disminución del 27 por ciento durante el periodo del 1 de enero al 28 de septiembre de 2026, en comparación al mismo lapso del año anterior, dieron a conocer autoridades de los tres niveles de Gobierno durante la Mesa Estatal de Construcción de la Paz.

En el encuentro, encabezado por el secretario general de Gobierno Santiago De la Peña, se informó de los avances obtenidos gracias a las estrategias y operativos implementados de manera conjunta por las diversas corporaciones de seguridad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que, del 24 al 27 de septiembre, se ejecutaron 77 órdenes de aprehensión y fueron detenidas 27 personas en flagrancia. También, reportó 57 carpetas judicializadas con vinculaciones a proceso, 14 sentencias condenatorias y 76 expedientes resueltos.

En dicho intervalo fueron aseguradas siete armas de fuego y recuperados 10 vehículos. En Chihuahua capital, del 25 al 27 de septiembre, se ejecutaron siete órdenes de cateo con la participación de autoridades estatales, municipales y federales, que derivaron en la detención de cinco personas: cuatro por delitos contra la salud y una por robo.

En materia judicial, del primero de junio al 27 de septiembre hubo 871 carpetas de investigación con sentencia condenatoria. De ese total, 330 corresponden a delitos contra la salud y 132 a robo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer que, del 21 al 27 de septiembre, fueron detenidas 151 personas, de las cuales, 108 fueron por faltas administrativas.

En ese mismo periodo se aseguraron 13 armas de fuego largas, cinco armas cortas, 36 cargadores, 3 mil 721 cartuchos útiles y cuatro chalecos balísticos, además de recuperar nueve vehículos.

En la reunión participaron Felipe González Moreno, comandante de la 5/a Zona Militar; David Antonio López, comandante de la 42/a Zona Militar; Francisco Sáenz, encargado del despacho de la FGE y Gilberto Loya, titular de la SSPE.

También estuvieron presentes Andrea Guzmán, representante de la Fiscalía General de la República en Chihuahua; Israel Caro, coordinador de la Guardia Nacional en Chihuahua; Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Rafael Mata, subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría del Bienestar.