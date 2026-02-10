Le soltaron un perro para que casi se lo comiera vivo: familiar de agresor de “Vico”

Desde el lunes 9 de febrero comenzó a viralizarse el testimonio de Marcela H., familiar de Luis Antonio L. H., de 20 años de edad, agresor de “Vico”, relatando los hechos del pasado jueves 5, una versión diferente a lo que difundieron las autoridades, tanto la DSPM como el alcalde Marco Bonilla.

Con llanto e indignación por el actuar policial, la tía expresó que su familiar se debate entre la vida y la muerte por las heridas de bala que le propinaron los uniformados.

“Él está gravísimo en el hospital, entre la vida y la muerte, nomás porque 30, 40 oficiales no pudieron hablar con él. Le soltaron un perro, aunque casi se lo comiera vivo. Y no obstante con eso, le disparan. Le disparan, no una, cinco veces a quemarropa. Entonces, yo entiendo que la gente opine, que la gente esté molesta por él, por la mascota, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero tienen que entender también la otra parte. Abrieron las ventanas, se desconectaron cámaras, mi papá tiene las cámaras en su celular, a ver si no se me corta, porque está fallando, falla la señal acá. Es que casi no hay luz para acá… al poco tiempo que ellos llegaron, antes de que entraran con la mascota, este, cortaron las cámaras. No pudimos ver desde el celular lo que ellos estaban haciendo con él. Aún así, cuando estaban en fiscalía, mis papás, la persona que los atendió, la que les tomó la declaración”.

Al respecto de este video, el alcalde Marco Bonilla ayer declaró que las pruebas las tiene ya Fiscalía. Por otra parte, Julio Salas, director de la DSPM, mencionó que se mantiene al margen de las declaraciones en las que dan otra versión al trabajo que hicieron los elementos.