Lamentable, se desenfocan por andar en campaña: Vázquez ante espectáculares de aspirantes al 2027

El senador panista Mario Vázquez Robles dio a conocer que lamenta que algunos políticos estén anticipando sus campañas políticas con rumbo a las elecciones del 2027, esto debido a la colocación de espectaculares o propaganda en el estado.

“No es tiempo, los tiempos electorales están estipulados en la ley hay algunos que andan en campañas adelantadas y eso lo lamento porque se desenfocan en su tarea a la que están actualmente desempañando”, comentó.

Asegura que es preocupante que aquellos que fueron elegidos de manera democrática en un cargo, hoy descuiden sus actividades por aspiraciones en la política.

Cabe destacar que desde la semana pasada se dio la implementación de espectaculares de parte de Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública Estatal, la dirigente de Acción Nacional en Chihuahua Daniela Álvarez y otros más.