Lamentable cierre del ciclo escolar; empleos y rezago educativo en riesgo: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodriguez dio a conocer que es lamentable el cierre del ciclo escolar 2025-2026, afectando al comercio, empleo y rezago educativo.

En este sentido el líder empresarial del comercio formal comentó que nuevamente el gobierno federal no consultó, ni escuchó para hacer esta modificación que afectara gravemente.

“Los niños se van a poner contentos, pero el problema es quien los va a cuidar y que adelanten el acomodo un mes causa mucho problema y vuelve la ocurrencia de un funcionario porque estamos a 15 días de eso y ocasionará un problema y si es por el mundial que lo hagan solo en los estados sedes”, comentó.

En este sentido comentó que en Aguascalientes se labora en la semana santa para que se den las vacaciones durante la realización de la Feria de San Marcos.

“El costo es muy grande, pues si vemos el rezago educativo que hay, es grave. Mujeres tendrán que dejar su trabajo para buscar quien les cuide a sus niños por un mes, siempre es muy lamentable esto. Importante la pérdida pero la más grande es en educación, empleos y más”, concluyó.

