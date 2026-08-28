Lamentable cierre de 4 antros, “los tiempos cambian”: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez, dio a conocer que es lamentable el cierre de cuatro antros en la ciudad, esto es causa de la economía y del cambio de gustos de las generaciones nuevas.

En este sentido el líder del comercio formal comentó que el giro comercial de bares es cíclico pues en algunas ocasiones se cierran para renovarse o cambiar de proyecto por lo cual espera que se continue con la llegada de nuevos centros nocturnos y muy a futuro.

“Si es triste que cierren aparentemente un antro icónico que era La República en su tiempo el antro de todos los “fresones” creo que cierran por los cambios de cultura, se sabe de cuatro antros principalmente por que no hay mucha actividad en esos giros”, comentó.

Asimismo, Lazzarotto expuso que los jóvenes después de la pandemia cambiaron sus gustos para divertirse pues los lugares oscuros ya no son atractivos para ellos.

Cabe destacar que mañana es el último fin de semana en el que las puertas del antro República estará cerrando por lo cual esperan que clientes lleguen a despedirse del lugar en el que disfrutaron de noches espectáculares.