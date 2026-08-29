Secuestraron a migrante y exigieron dinero a su familia; fueron vinculados a proceso

Ciudad de México, 28 de agosto de 2026.— Cinco personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en los delitos de secuestro agravado, tráfico de personas y delincuencia organizada, en perjuicio de una persona migrante que buscaba llegar a Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Mariano “N”, Rita “N”, Ana “N”, Luis “N” y Javier “N” fueron llevados ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, luego de que el Ministerio Público de la Federación aportara los datos de prueba correspondientes. El juzgador impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGR, los hechos ocurrieron en julio pasado, cuando la víctima fue trasladada y alojada en Ciudad Juárez para continuar su tránsito hacia Estados Unidos. Posteriormente, fue privada de la libertad y sus captores exigieron a sus familiares el pago de una cantidad de dinero a cambio de liberarla; sin embargo, la persona logró escapar por sus propios medios.

Como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se identificó a varias personas posiblemente relacionadas con los hechos. Con los elementos recabados, un juez de control giró órdenes de aprehensión contra los cinco señalados, quienes fueron presentados ante la autoridad judicial tras la ejecución de dos cateos.

La FGR señaló que, a través de la FEMDH y la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas (FEIDPMR), continuará con las acciones para perseguir delitos que vulneren los derechos de personas migrantes y refugiadas en México.

La Fiscalía recordó que Mariano “N”, Rita “N”, Ana “N”, Luis “N” y Javier “N” son considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.