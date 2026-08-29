Avanza investigación por fatal accidente; Policía Vial define situación de presunto responsable

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que encabeza Gilberto Loya, llevó a cabo la detención de un hombre identificado como Luis Fernando E. I., presunto responsable de un accidente vial en Chihuahua capital que dejó como saldo un adulto mayor sin vida.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes, y fueron los elementos de la Policía Vial quienes aseguraron al hombre, quien se encontraba totalmente desnudo, para mantenerlo bajo resguardo y ser revisado por médicos de la Subsecretaría de Movilidad, quienes determinaron que Luis Fernando se encontraba bajo los efectos de diversas drogas.

En el sitio se determinó que el vehículo Volvo del hombre circulaba a exceso de velocidad sobre la Av. Hacienda y Av. Tomás Valles. Derivado de ello, el vehículo impactó contra un segundo automotor de la marca Nissan, el cual salió proyectado una distancia considerable hasta chocar de frente contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que quedó derribado.

Este suceso habría provocado la muerte del hombre de aproximadamente 60 años de edad, quien conducía el vehículo Nissan.

Asimismo, tras el impacto, el vehículo del presunto responsable salió proyectado hacia el camellón, donde terminó impactando de frente contra una palmera.

Posteriormente, los elementos de la Policía Vial, al intentar auxiliarlo, fueron forcejeados por el hombre, quien intentó darse a la fuga; sin embargo, momentos después Luis Fernando terminó entregándose.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja y una ambulancia, así como personal de la Fiscalía General del Estado. Además, se determinó que el presunto responsable sí contaba con seguro vigente.

Posteriormente, el sujeto fue trasladado a un nosocomio para su debida valoración médica. En todo momento contó con resguardo por parte de las autoridades, para después ser puesto a disposición del Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado hace un llamado a la ciudadanía para evitar conducir bajo los efectos de sustancias, además de respetar señalamientos y a otros conductores y peatones, para evitar accidentes viales que puedan terminar de manera fatal.