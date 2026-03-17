Lamenta TSJ fallecimiento de exjuez, brindan atención psicológica a personas juzgadoras

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval lamentó el fallecimiento de Ever Fabián Sandoval Díaz, exjuzgador del Poder Judicial de Chihuahua que fue encontrado sin vida ayer domingo.

Recordó que el exjuez fue también titular del Instituto de Formación Judicial (Inforaj) y colaboró para la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez.

Marcela Herrera expresó sus condolencias a la familia del exjuez y destacó que en lo que compete al Poder Judicial, en días pasados se instalaron en las instalaciones de Chihuahua y Ciudad Juárez, oficinas de apoyo socioemocional.