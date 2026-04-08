Lamenta Maru ausencia de Morena en reunión con diputados, se analizó agenda legislativa

La gobernadora María Eugenia Campos Galván lamentó que el Grupo Parlamentario de Morena no haya asistido a la reunión que se realizó ayer martes en Palacio de Gobierno.

Señaló que fue un encuentro en el que se platicó de la agenda legislativa y de las coincidencias entre distintas ideologías.

“Fue una reunión institucional, platicar de la agenda legislativa, de las coincidencias de diversas ideologías, es una lástima que no haya asistido Morena porque es justamente donde se hacen los acuerdos, pero bueno, es decisión de ellos”.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, señaló que sí recibió invitación de la gobernadora para reunirse en Palacio de Gobierno, sin embargo, decidió declinar porque presuntamente no se especificó el motivo del encuentro.

Morena fue la única bancada que no asistió al encuentro con Maru Campos.