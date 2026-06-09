La salud de las familias primero: estos son los Espacios Cardiprotegidos de la ciudad

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 9 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), invita a la ciudadanía a conocer los nuevos Espacios Cardioprotegidos instalados en puntos estratégicos de la ciudad, los cuales cuentan con Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) para actuar ante una emergencia cardiaca.

Los Espacios cardioprotegidos se encuentran ubicados en Presidencia Municipal, Comandancia Ángel, Hotel Quality Inn, Plaza del Mariachi, Rodeo City en calle Libertad, COESVI en calle Victoria, Estación de Bomberos de la calle 28, Unidad Distrito Ángel, Grupo Beta, Ambulancia DSPM, Supremo Tribunal de Justicia, Polideportivo Luis H. Álvarez, Parque El Rejón y la Clínica Metabólica del IMPAS.

Ante la sospecha de un infarto o un paro cardiaco, es importante actuar de inmediato. Primero se debe llamar al 9-1-1, posteriormente iniciar maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y solicitar el DEA más cercano para aumentar las posibilidades de supervivencia mientras llegan los servicios de emergencia.

El Gobierno Municipal recuerda que actuar durante los primeros minutos puede marcar la diferencia y reitera la importancia de conocer la ubicación de los Espacios Cardioprotegidos para responder de manera oportuna ante una emergencia.