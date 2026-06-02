La respuesta del Embajador-Maru y las encuestas-Agenda legislativa-Unión empresarial

Quizá algo tarde ante todo el choque entre los gobiernos de Maru Campos y Claudia Sheinbaum, lo que culminó en un quiebre entre Estado y Federación por la presunta intervención de agentes extranjeros en el operativo que desmanteló un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, y tras el discurso de la Presidenta el domingo que se fue, cuando desde el Zócalo cuestionó que los Estados Unidos impute a políticos de Morena por nexos con el crimen organizado, y de paso advirtió que eso es una muestra de que la “ultraderecha” del vecino país pretende intervenir en el proceso electoral del 2027, ayer, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, lanzó un mensaje en redes sociales que debería ser tomado muy en cuenta por el régimen de la 4T, pues afirmó que “la lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos… cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”. Un mensaje que debería ser escuchado y analizado por el Gobierno Federal, el cual optó por lanzarse contra la administración de la Gobernadora de Chihuahua e intentar victimizar al hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a sus colaboradores, al escudarse en la soberanía nacional. Y si bien la injerencia extranjera es incorrecta en todas su formas, mientras el régimen morenista se queja del vecino país, a la 4T no le importó intervenir en Bolivia cuando rescató a Evo Morales, a pelearse con los gobiernos de Perú y Ecuador por defender al expresidente Pedro Castillo y al exvicepresidente Jorge Glas, o el enviar constantemente petróleo a Cuba y solapar con ello la dictadura impuesta por los Castro a través de Miguel Díaz-Canel… porque hágase la ley en los bueyes de mi compadre, también en el derecho internacional.

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Sin embargo, con todo y que el régimen de la 4T buscó someter al escarnio público a la gobernadora Maru Campos, las más recientes encuestas de evaluación y aprobación entre los 32 mandatario estatales, señalan todo lo contrario. Al menos así lo revelaron las encuestadoras Massive Caller, RUBRUM y C&E Research, las cuales entre el viernes y ayer, mostraron que la jefa del Ejecutivo chihuahuense se encuentra en los primeros lugares de aprobación, además del empujón mediático que le ha significado al PAN por fin tener una figura que los realce como verdadera oposición. Bien dicen que nadie sabe para quién trabaja, pero por lo mismo y como ya lo advirtió el encargado del equipo legal de la Gobernadora, Roberto Gil Zuarth, prevén más embates en contra de Maru por parte del morenismo a través de la Fiscalía General de la República.

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Si de “intervención extranjera” se trata, ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró aprobado el decreto por el que se adiciona una nueva causal de nulidad electoral al artículo 41 constitucional, que es precisamente el de la injerencia extranjera, esto, luego del sí que otorgaron 24 de 32 Congresos estatales, todos con mayoría morenista y que ya parecen Oficialía de Partes ante las reformas constitucionales que aprueban diputados federales y senadores de la 4T. Y si bien, al momento de su discusión en el Congreso de la Unión, panistas y priistas hicieron su luchita ante la ambigüedad de lo que significa anular elecciones por ese motivo, hay quienes alertan que la oposición debería estar más preocupada al respecto, pues cualquier resultado electoral que a Morena no le favorezca en el 2027, pudieran alegar “intervención extranjera”, especialmente en Chihuahua, a propósito de todo el escándalo por el desmantelamiento de ese narcolaboratorio y la supuesta injerencia de agentes de la CIA. Curarse en salud, se llama…

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Ya que andamos con cuestiones legislativas y después de que el pasado jueves 28 de mayo concluyera el periodo ordinario de sesiones, el Congreso local entró en una especie de letargo que se sacudirá este viernes, cuando la Diputación Permanente se reúna para sesionar y llamar a un periodo extraordinario, el primero de dos que planea realizar la actual Legislatura antes de que concluya junio. Y es que ante la cancelación de la última sesión ordinaria, en la que serían sometidos a votación en el Pleno más de 30 dictámenes, la tarea es sacar adelante todo ese paquete, el cual incluye el polémico dictamen del matrimonio igualitario, mientras que el segundo periodo extraordinario estaría planeado para votar los dictámenes que surjan de las reformas electorales que deberán ser analizadas en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside Memo Ramírez, pues si los diputados pretenden que esas reformas tengan vigor en el próximo proceso, deberán ser votadas y aprobadas antes de que concluya este mes que apenas empieza.

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Y no todo fue miel sobre hojuelas y unidad al interior del morenismo tras el evento masivo que protagonizaron en la Plaza de la Mexicanidad, en Ciudad Juárez, para escuchar el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum a dos años de su triunfo electoral. Resulta que en redes sociales se intensificaron los reclamos hacia la senadora con licencia Andrea Chávez, quien presumió que más de 40 mil personas se reunieron en la X, y es que a decir de los molestos internautas, Chávez Treviño se quiere colgar una medalla que no le pertenece, pues el responsable de movilizar a prácticamente la mayoría de los asistentes fue el equipo del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, por lo que de nueva cuenta volvieron a surgir los roces entre los seguidores de ambos personajes que buscan ser los ungidos de Morena para contender por la gubernatura.

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A una semana de presentar su informe de actividades y de sumar a COCENTRO, a la Central de Abastos y al Centro Bancario de Chihuahua, lo que significa que ya son 21 los organismos que lo integran, el Consejo Coordinador Empresarial que preside Polo Mares, ahora va en busca de que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, la cual representa los intereses del sector restaurantero, también se sume a las filas del CCE, esto a propósito de que está pendiente la visita de su presidente nacional, Ignacio Alarcón, con quien el CCE tendría un acercamiento para que la CANIRAC también se una a los 21 organismos que forman parte de ese Consejo presidido por Mares.