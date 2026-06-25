“La prórroga para la vinculación de líneas confirma el fracaso del régimen”, asegura Francisco Sánchez

La prórroga anunciada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para la vinculación obligatoria de líneas celulares es la crónica de una muerte anunciada: la muerte de una imposición autoritaria que fue rechazada masivamente por los mexicanos, sentenció el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas.

El legislador chihuahuense señaló que el nuevo calendario, mediante el cual las fechas límite para vincular las líneas de prepago se extenderán entre agosto y diciembre de 2026, dependiendo de la terminación de cada número telefónico, no representa una concesión del régimen, sino la confesión pública de su fracaso.

“Nos dijeron que el 30 de junio llegaría el apagón digital. Nos amenazaron con suspender llamadas, mensajes, internet y aplicaciones. Juraron que los mexicanos correríamos aterrorizados a entregar nuestra identidad. Llegó la fecha y el régimen tuvo que retroceder. Esta prórroga es el acta de defunción de una política repudiada por millones de ciudadanos”, declaró.

Francisco Sánchez recordó que la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reconoció que más de 85 millones de líneas no se han registrado. Esto significa que decenas de millones de usuarios se mantuvieron firmes frente a las amenazas y se negaron a someter su identidad y su comunicación privada a un registro obligatorio.

“No queremos una prórroga. No estamos pidiendo más días para obedecer. Queremos cancelar, aplastar y echar a la basura este registro de celulares. Durante los meses que el régimen pretende utilizar para reorganizar su ofensiva, nosotros vamos a coserlo a punta de amparos”, advirtió.