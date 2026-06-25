“Congreso desenmascara la mentira de la diputada Rosana Díaz”: María Antonieta Pérez

La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyesc, celebró que la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos aclaró y corrigió el error de transcripción en las actas del 16 de diciembre de 2025, donde se registró erróneamente su voto a favor de la deuda por 3 mil millones de pesos a Gobierno del Estado, por lo que el Congreso rectificó el registro y confirmó que el voto fue en contra, tal como constaba en el sistema electrónico y de forma pública.

“Se ha corregido el error en las actas del día 16 de diciembre del 25, en donde por error de transcripción en el diario de los debates pasó mi voto como a favor de la deuda, cuando electrónicamente y públicamente quedó plasmado que mi voto fue y será siempre en contra”, fueron las palabras de la legisladora.

De esta manera, Pérez Reyes aplaudió que el Congreso haya rectificado un error que, en su momento, la diputada Rosana Díaz tomó como si fuera un hecho consumado, y “aprovechándose de ese error para querer dejar en entredicho la confiabilidad del trabajo del personal del Congreso a través de sistemas legislativos, dejando en entredicho el voto de la diputada en contra de la deuda del Estado de Chihuahua”.

“Afortunadamente siempre la verdad cae por su propio peso. Es lamentable que un error humano como puede suceder, y que es el caso, donde ubicaron mi nombre dentro de los diputados que votaron a favor cuando yo voté en contra en el sistema electrónico, se haya utilizado para generar tensión, para generar rispidez entre personal del Congreso”, sentenció la congresista morenista.

María Antonieta Pérez reconoció el trabajo que realizan los empleados del Congreso del Estado, quienes siempre se han dirigido con respeto, sobre todo por parte del licenciado Óscar Díaz, titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos.

“Celebro que este tema haya quedado zanjado para que la diputada Rosana Díaz no tenga más posibilidad de seguir calumniando como lo ha hecho lamentablemente”, finalizó la legisladora de Morena.