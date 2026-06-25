Sentenciado a más de 33 años de prisión por tentativa de homicidio de dos policías investigadores en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un fallo condenatorio, dictado por un Tribunal de Enjuiciamiento en contra de Jesús Alberto F. B., por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y resistencia de particulares, ilícitos por los que fue sentenciado a 33 años y diez meses de prisión.

En un juicio oral, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, realizó un desahogo pruebas contundentes que demostraron que el 24 de agosto de 2024, el hoy sentenciado recibió a los agentes investigadores de manera intransigente y con amenazas de muerte, cuando acudieron a notificarle una restricción en su contra.

Los policías procedieron a detenerlo y en ese momento, Jesús Alberto F.B., sacó de entre sus ropas un cuchillo y los agredió, causándoles heridas de consideración.

Derivado del caudal probatorio expuesto por esta representación social, la terna de Jueces del Distrito Judicial Hidalgo, lo declaró penalmente responsable y en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia que purgará en prisión.

También, fue condenado a pagar la reparación del daño, más la reparación genérica que corresponda, por el tiempo que los afectados estuvieron incapacitados a causa de las lesiones.

La sentencia impuesta al infractor, demuestra el cumplimiento del compromiso para mantener el orden y el respeto a los representantes de la ley, necesarios para que prevalezca el estado de derecho.