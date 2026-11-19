En seguimiento a las acciones de combate al robo de vehículos, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de sus elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, llevaron a cabo una revisión preventiva en el “Yonke Torres”, en la ciudad de Nuevo Casas Grandes.

El objetivo de la inspección efectuada ayer, miércoles 18 de noviembre, fue detectar automotores o autopartes con series alteradas o que cuentan con reportes de robo, en el citado establecimiento ubicado en la calle Laguna Encinillas y General Pánfilo Natera, de la colonia Colosio.

Esta representación social mantiene el trabajo de investigación de campo y gabinete para robustecer las indagatorias de los delitos de alto impacto.