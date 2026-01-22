La oaxaqueña Miriam Morales se corona en el desafiante Ultramaratón de Hong Kong

La oaxaqueña Miriam Morales conquistó la prueba de 31 kilómetros (The Third) en el primer día del Ultramaratón de Hong Kong, al finalizar el recorrido con un tiempo de 02:47:59 horas. La corredora, miembro de México Imparable, un programa que busca impulsar el talento deportivo y brindar apoyos a los atletas indígenas y de bajos recursos con el fin de su desarrollo profesional, compartió el podio con Kaili Fan (02:49:58) y Dayu Wang (03:11:20).

“Tuve muchas emociones, como lo orgullosa de ser mexicana; me sentí bien en la ruta y satisfecha porque cumplí con mi objetivo de ganar y siempre agradecida. Sentí la conexión con mis raíces, mi cultura, el lugar donde nací, orgullosa de mi origen, eso fue lo más satisfactorio: llevar a Oaxaca dentro de mí”, declaró la fondista de 20 años.

El recorrido inició en Pak Tam Chung, una zona rural al este de los Nuevos Territorios de Hong Kong, y continuó por la costa de la península de Sai Kung a lo largo de senderos costeros, pueblos antiguos, colinas y valles antes de regresar al vecindario de salida.

“Desde Oaxaca hasta Hong Kong, con constancia, lectura del terreno y respeto por cada paso. Esta victoria no es un accidente ni un momento aislado. Es resultado de años de trabajo, de comunidad y de una forma de correr que entiende al territorio antes de exigirle”, expresó México Imparable, a través de sus redes sociales.

Este triunfo impulsa la carrera de Morales, quien con su rol como embajadora de México Imparable se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones.

“Muchas gracias por darle a México este gran triunfo, el cual es reflejo de tu gran labor deportiva a través del tiempo que le dedicaste. Hay que agradecer también al gran equipo de México Imparable, que en gran parte hizo posible este gran sueño, tanto para ellos como para nosotros, de obtener un primer lugar en un ultramaratón de skyrunning”, comentó un usuario en redes sociales.