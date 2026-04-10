La NASA comparte una imagen “casi irreal” de la Tierra captada por Artemis II

La NASA compartió una imagen captada por la tripulación de misión Artemis II en la que la Tierra aparece como un delicado creciente sobre el horizonte del lado oculto de la Luna.

"But ultimately, we will always choose Earth. We will always choose each other.” — @Astro_Christina The Artemis II crew captured this view of a crescent Earth above the horizon on the Moon’s far side on April 6, 2026. pic.twitter.com/iEuj8JyT9h — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 9, 2026

En medio de la más absoluta oscuridad del espacio y de brillantes cuerpos celestes, la escena ofrece una visión hipnótica, con el semicírculo de nuestro planeta suspendido en un paisaje irreal, tan misterioso como sobrecogedor.