La NASA comparte una imagen “casi irreal” de la Tierra captada por Artemis II

La NASA compartió una imagen captada por la tripulación de misión Artemis II en la que la Tierra aparece como un delicado creciente sobre el horizonte del lado oculto de la Luna.

En medio de la más absoluta oscuridad del espacio y de brillantes cuerpos celestes, la escena ofrece una visión hipnótica, con el semicírculo de nuestro planeta suspendido en un paisaje irreal, tan misterioso como sobrecogedor.

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