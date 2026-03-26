¡La MLB está de regreso! Yankees blanquea a Giants en el Opening Day

De la mano del zurdo Max Fried, New York Yankees venció a San Francisco Giants en el Oracle Park por pizarra de 7-0. El abridor de Yankees condujo la blanqueada en labor de 6.1 entradas, en las que apenas toleró dos hits y concedió una base por bolas, a cambio de cuatro ponches.

Trent Grisham y Ryan McMahon remolcaron dos carreras cada uno, y El Juez, Aaron Judge, tuvo una noche para el olvido con cuatro ponches.

El abridor de Giants Logan Webb, cargo con el descalabro en labor de cinco entradas en las que espació nueve hits, siete carreras, seis limpias y un pasaporte a cambio de siete ponches.