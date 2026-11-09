La lujosa boda de Valeria Slim y Justo Fernández: Artesanía, telares y diseño a medida

Telares suspendidos, vidrio soplado, mobiliario a medida y materiales naturales fueron parte de la propuesta decorativa de la boda de Valeria Slim y Justo Fernández.

La boda de Valeria Slim y Justo Fernández destacó por su propuesta de decoración. Después de anunciar su compromiso en enero de este año, la nieta del empresario mexicano Carlos Slim celebró su boda religiosa en la parroquia de San Josemaría Escrivá, en Santa Fe, rodeada de familiares y amigos.

La decoración de la boda de Valeria Slim y Justo Fernández

El diseño del evento estuvo a cargo de GONZALEZ + HELFON, wedding planner y equipo creativo responsable de transformar el espacio para la celebración. A través de sus redes sociales, compartieron algunos detalles de la propuesta, en la que el trabajo artesanal y los materiales naturales tuvieron un papel central.

Decoración de la boda de Valeria Slim y Justo Fernández (Instagram)

Uno de los elementos más llamativos fueron los telares suspendidos, elaborados durante más de cuatro meses con la participación de decenas de artesanos. Estas piezas transformaron el espacio y le dieron una dimensión a la decoración.

La propuesta también incluyó mesas y mobiliario diseñados especialmente para la ocasión, piezas de vidrio soplado y composiciones botánicas escultóricas. Cada elemento fue concebido y creado desde cero, con la intención de que el diseño tuviera una identidad propia.

La decoración se construyó a partir de una paleta de terracotas, arcillas y tonos arena. A estos colores se sumaron flores, frutas, musgos y distintas texturas orgánicas que dieron forma a una atmósfera cálida.

Decoración de la boda de Valeria Slim y Justo Fernández (Instagram)

En el concepto de GONZALEZ + HELFON, la artesanía fue el punto de partida de toda la propuesta de decoración. El diseño contemporáneo se combinó con técnicas tradicionales y el valor de las piezas hechas a mano para crear un ambiente pensado especialmente para Valeria y Justo.

La pareja se comprometió el pasado 10 de enero en medio del bosque en un lago, y después celebraron en una fiesta rodeados de sus amigos y familia más cercanos. Finalmente el sábado, la novia pronunció sus votos matrimoniales y dio el “Sí, acepto” frente al altar. Al terminar la ceremonia, Justo tomó de la mano a Valeria y juntos salieron de la iglesia como marido y mujer.