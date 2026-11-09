Brinda Secretaría de Salud servicios de salud reproductiva todo el año

_Ofrecen vasectomía sin bisturí gratuita en 16 unidades médicas y se promueve el control prenatal desde el primer trimestre_

En el marco del Mes de la Salud Reproductiva, la Secretaría de Salud de Chihuahua refuerza la difusión de los servicios de salud sexual y reproductiva que ofrece durante todo el año en las unidades médicas de la entidad.

Entre ellos se encuentran la orientación en planificación familiar, el acceso a métodos anticonceptivos, la atención prenatal y la detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino.

Para facilitar decisiones libres e informadas sobre la planificación familiar y fomentar la participación de los hombres, la dependencia ofrece vasectomía sin bisturí gratuita en 16 unidades médicas de distintos municipios, con el apoyo de 18 médicos acreditados.

Este es un método anticonceptivo permanente para quienes han decidido no tener hijos o no tener más. El procedimiento es ambulatorio y no afecta la función sexual ni los niveles hormonales.

En materia de atención prenatal, la Secretaría invita a iniciar el seguimiento desde el primer trimestre y a acudir a las consultas programadas. Estas permiten vigilar la evolución del embarazo, identificar riesgos y orientar sobre alimentación, preparación para el parto, lactancia y cuidados después del nacimiento.

La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos ocho contactos de atención prenatal a lo largo del embarazo, con el primero dentro de las primeras 12 semanas.

Ante signos de alarma como sangrado vaginal, dolor abdominal intenso, dolor de cabeza persistente, visión borrosa, fiebre, dificultad para respirar o disminución de los movimientos fetales, se debe acudir de inmediato a un servicio de urgencias.

La dependencia también promueve la detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino mediante revisiones acordes con la edad y los antecedentes de cada persona. Asimismo, brinda educación sexual y reproductiva a adolescentes para prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual.

Estas acciones se complementan con la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, y la prevención y atención de la violencia de género. La Secretaría de Salud invita a la población a acudir a su unidad de salud más cercana para recibir orientación, conocer los servicios.