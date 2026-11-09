China construye una grúa diseñada para levantar hasta 14 mil toneladas y trabajar sobre dos islas nucleares, aunque su capacidad máxima conjunta todavía no ha sido probada

El sistema combina dos unidades de 7 mil toneladas y busca facilitar el montaje de grandes componentes, aunque aún falta comprobar su funcionamiento completo.

China avanza en la construcción de una grúa anular diseñada para alcanzar una capacidad máxima conjunta de 14 mil toneladas, un proyecto desarrollado por XCMG y Sinopec Heavy Lifting & Transportation para realizar maniobras de gran escala, incluidas operaciones relacionadas con centrales nucleares.

El proyecto dio un paso importante el 28 de agosto de 2026, cuando XCMG informó que había completado el montaje de la primera de las dos unidades principales que formarán el sistema. La información fue dada a conocer por el propio fabricante, aunque la capacidad máxima anunciada todavía no ha sido demostrada en una operación real.

La principal particularidad de esta maquinaria es que sus dos unidades están diseñadas para trabajar de forma independiente o conjunta. Cada una tendría una capacidad de elevación de hasta 7 mil toneladas, mientras que la combinación de ambas permitiría, en teoría, alcanzar las 14 mil toneladas.

Sin embargo, el proyecto aún tiene camino por recorrer. Las 14 mil toneladas corresponden a la capacidad máxima anunciada para el sistema completo, no a una carga que ya haya sido levantada durante una operación.

¿Cómo funciona la grúa de 14 mil toneladas?

El desarrollo se encuentra en Xuzhou, en la provincia china de Jiangsu, donde las empresas trabajan en una grúa anular de dimensiones poco habituales.

Este tipo de maquinaria utiliza un sistema de rodadura circular que ayuda a distribuir las grandes cargas y permite girar la estructura de elevación. También requiere grandes contrapesos para realizar las maniobras.

Pero la capacidad de una grúa no depende únicamente del peso que puede levantar. La distancia entre la carga y el eje de giro también modifica el esfuerzo que debe soportar la estructura.

XCMG anuncia para este sistema un momento máximo de elevación de 700 mil toneladas-metro, una medida que relaciona el peso de la carga con la distancia a la que se encuentra. Hasta ahora, sin embargo, no se han publicado tablas completas que permitan conocer cuánto peso podrá levantar la grúa a cada distancia.

El sistema busca trabajar sobre dos islas nucleares desde una sola posición

Uno de los usos previstos para esta maquinaria está relacionado con la construcción de centrales nucleares.

XCMG plantea utilizar el sistema para atender dos islas nucleares desde una misma ubicación y con una misma configuración de brazo. Estas islas son los conjuntos de instalaciones asociados a dos reactores.

La propuesta no consiste en levantar reactores completos. Su objetivo es facilitar el montaje de componentes e instalaciones de gran tamaño que deben colocarse en puntos específicos durante la construcción.

Según el fabricante, esta configuración permitiría evitar determinados desplazamientos de la maquinaria y cambios en su configuración, algo que puede ser necesario cuando se trabaja sobre varias estructuras cercanas.

Fabricar una grúa de este tamaño también requiere componentes especiales

Las dimensiones de la máquina representan solo una parte del desafío. El funcionamiento del sistema también depende de que sus componentes puedan soportar las cargas previstas y realizar los movimientos de forma controlada.

La empresa china NGC, uno de los proveedores del proyecto, desarrolló reductores para los mecanismos de elevación y desplazamiento. Estos conjuntos de engranajes permiten adaptar la velocidad de giro y el par transmitido por los motores.

Por otra parte, Xingcheng Special Steel, perteneciente al grupo CITIC, suministró aceros de alta resistencia para piezas sometidas a grandes esfuerzos.

El reto, por tanto, no es solamente fabricar componentes de gran tamaño, sino conseguir que los materiales y mecanismos respondan a las exigencias de las operaciones de elevación.

¿Cómo se compara con las grúas más grandes que ya existen?

La cifra de 14 mil toneladas permite dimensionar la magnitud del proyecto frente a otras grandes grúas anulares terrestres.

La SK6000 de la empresa neerlandesa Mammoet tiene una capacidad máxima de 6 mil toneladas, mientras que la SGC-250 de Sarens, conocida como Big Carl, alcanza las 5 mil toneladas.

Frente a estas máquinas, el sistema desarrollado por XCMG aspira a llegar a una capacidad conjunta de 14 mil toneladas.

No obstante, estas cifras representan capacidades nominales máximas. El peso que una grúa puede levantar en una maniobra concreta depende de factores como su configuración y la distancia a la que debe colocar la carga.

Un proyecto que comenzó hace más de una década

El desarrollo de esta maquinaria comenzó años antes de que se completara el montaje de su primera unidad.

Según XCMG, los trabajos conjuntos de investigación y desarrollo iniciaron en 2015. Los detalles del proyecto se hicieron públicos en 2024 y el contrato con Sinopec se firmó el 10 de octubre de 2025.

La finalización de la primera unidad principal en agosto de 2026 representa un avance en el proyecto, pero todavía falta comprobar el funcionamiento del sistema completo cuando sus dos unidades trabajen juntas.

Por ahora, la grúa de XCMG mantiene anunciada una capacidad máxima conjunta de 14 mil toneladas, una cifra que aún deberá demostrarse durante operaciones reales. El desarrollo refleja el tiempo y la ingeniería necesarios para construir maquinaria destinada a realizar maniobras a gran escala.